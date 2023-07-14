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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

‎إطلاق "أسفار اقرأ" وبرنامج ثقافي حافل في ختام دواير الثقافي

مهرجان دواير
مهرجان دواير

يختتم مهرجان دواير الثقافي، مساء اليوم السبت، 15 يوليو، دورته الأولى، التي انطلقت في 6 يوليو الجاري بمقر سينما راديو بوسط البلد، بمشاركة أكثر من 25 دار نشر مصرية وعربية.

‎ويتضمن حفل الختام عددًا من الفعاليات، إذ تنطلق مبادرة “أسفار اقرأ” بأولى رحلاتها الثقافية في مصر كمحطة أولى لبرنامج إثراء القراءة "اقرأ" والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" - من خلال عرض تعريفي بالمبادرة، يلي ذلك جلسة نقاشية بعنوان “الترجمات المعاصرة للميثولوجيا والفانتازيا” تتناول تجربة المترجمين هشام فهمي ومحمد جمال، فيما يلي لقاء مع الشاعرة  فاطمة قنديل  لتلقي مجموعة من القصائد التي احتضنتها دواوينها التي حازت على جوائز وبعضا من قصائدها الجديدة.

‎وقد شهدت أولى دورات مهرجان دواير الثقافي أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تنوعت بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما تضمنت معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

‎ومثل المهرجان فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

‎يقام المهرجان بهدف تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم، وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.

مهرجان دواير الثقافي سينما راديو 25 دار نشر مصرية وعربية حفل الختام مبادرة أسفار أقرأ

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