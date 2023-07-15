مع تقدم العمر.. 8 نصائح للحفاظ على صحة العظام والوقاية من آلام المفاصل

مع تقدم العمر، يحدث تراجع في تكوين العظام تدريجيًا، ورغم استمرار عملية إزالة العظام بنفس الوتيرة، إلا أنها تؤدي إلى ضعف العظام، لذا؛ يُقدم موقع health النصائح التالية للحفاظ على صحة العظام أثناء الشيخوخة وتجنب آلام المفاصل.

وفقًا للموقع الطبي، تتألف عظامنا من أنسجة حيّة تتجدد وتستبدل باستمرار، وبالنسبة للمبتدئين، فإنها عضو ديناميكي يتم تكوين عظام جديدة وإزالة العظام القديمة بشكل كامل، تمامًا مثل الجلد.

وتساعدنا عظامنا على الحركة وحماية الأعضاء المختلفة من الضرر، ومع ذلك، يحدث تراجع في تكوين العظام تدريجيًا مع التقدم في العمر، على الرغم من استمرار إزالة العظام بنفس الوتيرة، مما يؤدي إلى ضعف العظام.

تعني آلام المفاصل في الأساس التهاب المفاصل، ويمكن تقسيمها إلى آلام أولية وثانوية، يحدث التهاب المفاصل الأولي بسبب الشيخوخة، بينما يعود التهاب المفاصل الثانوي إلى عوامل أخرى مثل الأمراض التهابية أو الإصابات.

يعد التهاب المفاصل الأساسي أو هشاشة العظام تآكلًا وتمزقًا في الغضروف الذي يغطي المفصل أو يحميه. ونتيجة لهذا التآكل، تبدأ العظام في الانكشاف وتسبب ألمًا للمريض.

وبعد سن الأربعين تبدأ نسبة البروتين والمياه في التغير مما يؤدي إلى التآكل والتلف، مشيرًا إلى أنه قد يكون سبب التهاب المفاصل وراثيًا، كما تؤثر بعض العوامل على تكوين العظام وإزالتها ومن خلال فهم هذه العوامل يمكننا الحفاظ على صحة العظام مع تقدمنا ​​في العمر.

وفيما يلي نقدم نصائح لتحسين صحة العظام:

1. زيادة تناول الكالسيوم: الكالسيوم هو أكثر المعادن وفرة في الجسم الذي يساعد على تقوية عظامنا، حيثُ توجد مصادر الكالسيوم في النظام الغذائي في منتجات الألبان، واللوز، والبروكلي، واللفت، والسلمون المعلب مع العظام، والسردين ومنتجات الصويا، إذا كان من الصعب الحصول على كمية كافية من الكالسيوم من النظام الغذائي وحده، فقم بدلاً من ذلك بتناول المكملات الغذائية أو تناول قرص كالسيوم موصوف من قبل الطبيب.

2. الحصول على كمية كافية من فيتامين د: يحتاج الجسم إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم ويعتبر ضوء الشمس أكبر مصدر لفيتامين د. تشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين د الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسلمون المرقط والسمك الأبيض والتونة، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الفطر والبيض والأطعمة المدعمة، مثل الحليب والحبوب، مصادر جيدة أيضًا.

3. قم بتضمين النشاط البدني في روتينك اليومي: الوزن الزائد سيزيد من خطر إصابتك بكسر وبعدها تلف وتآكل.

4. الحفاظ على وزن الجسم تحت الفحص مفيد للعظام تمامًا كما هو الحال بالنسبة للصحة بشكل عام. يمكن أن تساعدك تمارين تحمل الوزن ، مثل المشي والركض وصعود السلالم ورفع الأثقال ، على منع ضعف العظام.

5. تجنب تعاطي المخدرات: لا تدخن، قلل من تناول الكحول خاصة للنساء لأن النساء أكثر عرضة لضعف العظام مع تقدمهن في السن.

6. الحفاظ على نمط حياة صحي وإدراج الخضار الورقية في النظام الغذائي.

7. تمارين وأنشطة منتظمة للحفاظ على المفصل متحركًا وليونًا.

8. تجنب الأنشطة أو التمارين المؤثرة والقوية بعد سن الأربعين.