بعد إنقاذ سلحفاة المطرية.. "البيئة" تعلن إنشاء مركز رعاية للسلاحف البحرية قريبًا

كشف علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أنه خلال شهرين سيتم الانتهاء من إنشاء مركز رعاية للسلاحف البحرية في بورسعيد، وهو الأول من نوعه في منطقة البحر المتوسط.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن هناك أنواعا من السلاحف مهددة بالانقراض، وهي مهمة للتنوع البيولوجي، لأنها تتغذى على قناديل البحر.

مصر تتمتع بكائنات بحرية مميزة

وأردف أن مصر تتمتع بكائنات بحرية مميزة، ومن المهم الحفاظ عليها، لافتًا إلى أن من يحمي البيئة هو وعي المواطن بأهمية الحفاظ على الكائنات، لكن للأسف توجد بعض الموروثات الشعبية الخاطئة، أن دم السلاحف يزيد الخصوبة، وهو ما يجعلها فريسة لتلك الخرافات التي لا صحة لها.

وجاءت تصريحات أبوسنة، عن إنشاء مركز رعاية للسلاحف البحرية، على هامش كشفه تفاصيل إنقاذ السلحفاة البحرية النادرة من إحدى أسواق المطرية. للتفاصيل اضغط هنا