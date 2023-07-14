تفاصيل إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة معروضة فى إحدى أسواق المطرية

كشف علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، عن تفاصيل إنقاذ سلحفاة نادرة معروضة في إحدى أسواق المطرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه فور انتشار الصور على السوشيال ميديا، عن وجود سلحفاة نادرة لدى أحد باعة السمك بالمطرية، صدرت توجيهات من وزيرة البيئة سريعًا للتواصل مع محافظة القاهرة، وتشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة فرع القاهرة مع قطاع المحميات، مع محافظة القاهرة، وتوجهت اللجنة فورًا لمكان البائع.

إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة ووضعها في محمية للاطمئنان على صحتها

وأشار إلى أنه تبين أن السلحفاة هي سلحفاة الترسة البحرية، وهي إحدى السلاحف النادرة المهددة بالانقراض، وتم إنقاذها وإرسالها لمحمية أشتون للاطمئنان على صحتها قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية.

ونوه بأنهم لم يعرفوا بعد مصدر العثور على السلحفاة، وكان من المهم وضعها في مركز إيواء سريع، وعند الاطمئنان على تعافيها سيتم إطلاقها في بيئتها الطبيعية.

وأوضح أن مصر فيها 5 أنواع سلاحف من أصل 7 أنواع موجودة في العالم، ولها أهمية قصوى في التوازن البيئي، حيث تتغذى على قناديل البحر.