"الباز" يكشف دلالات زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للعاصمة الإدارية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن استجابة إثيوبيا لدعوة مصر بشأن قمة "دول الجوار" ومشاركة آبي أحمد رغم الصراع الدبلوماسي بين مصر وإثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة، يؤكد أن الأزمة في السودان وضرورة حلها مسألة أكبر من أي خلافات.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرسالة الثانية والمهمة أن مصر دولة لها ثقل كبير، وأنها عندما تدعو لا أحد يتخلف عن دعوتها.

ولفت إلى أنه على هامش قمة دول الجوار، تم الاتفاق بين مصر وإثيوبيا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وأنه تم الاتفاق على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أنه خلال فترة المفاوضات تلتزم إثيوبيا بعدم إلحاق ضرر بمصر والسودان، وتوفير الاحتياجات المائية لكلا البلدين خلال فترة الملء.

وأشار إلى أنه بعد صدور البيان، تم تنظيم زيارة للعاصمة الإدارية وما تم إنجازه بالعاصمة، منوهًا بأن دلالة تلك الزيارة أن مصر لديها ما يمكن أن تقدمه للعالم ورسالة بأن هذه البلد أكبر من أي خلافات وأنها تظل القبلة التي يتقدم إليها الأفارقة.