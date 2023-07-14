ضبط راكب بحوزته كمية كبيرة من بذور نبات الماريجوانا المخدر

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية من بذور لنبات الماريجوانا المخدر.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أمستردام استوقف عماد صلاح سالم، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عبد الحميد، مأمور الجمرك، ومحمود شحاتة، رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، قام حازم محمد علي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هاني محمود، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من بذور لنبات الماريجوانا المخدر، قام الدكتور حسين هيكل، مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من هاني محمود ومحمود علي عباس لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات، والتي بلغ عددها ٢ كارت بداخل كل منهما ثلاث بذور و١٦ كيسا ورقيا مغلقا بداخلها بذور لنفس النبات المخدر بوزن إجمالي ٣١ جراما ولفه بها طابعين مخدرين.

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل، مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.