عماد الكومى باحث مصرى تفوق على الكوريين

استضاف الإعلامي أحمد فايق، في أولي حلقات "لوغاريتم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، من كوريا الباحث المصري ابن محافظة قنا عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين، في الحكومة الكورية، حيث يروي تجربته في كوريا وما الذي تعلمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة "صعيدي في الجامعة الكورية".

وقال عماد الكومي، إنه حصل على أفضل رسالة ماجستير للأجانب في كوريا، متفوقًا على الكوريين، في منحة للوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وتابع: "كنت مركز إني بعد ما أخلص الماجستير أرجع أكمل الدكتوراه هنا في كوريا، لأن الوضع عجبني من بنية تحتية، وعلاقة الطلاب بالدكاترة، وكحلم لأي باحث أن يدرس في كوريا، لأن كوريا توفر كل الإمكانيات".

وأشار إلى أن حلم أي طفل في كوريا أن يلتحق بجامعة سيول الوطنية، وبالتالي حلم لأي أجنبي أن يدرس في نفس الجامعة، وهناك عدد من وسائل التحفيز لتشجيع الطلاب للتفوق ودخول جامعة سيول.