ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد الكومى باحث مصرى تفوق على الكوريين

برنامج لوغاريتم
برنامج "لوغاريتم"

استضاف الإعلامي أحمد فايق، في أولي حلقات "لوغاريتم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، من كوريا الباحث المصري ابن محافظة قنا عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين، في الحكومة الكورية، حيث يروي تجربته في كوريا وما الذي تعلمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة "صعيدي في الجامعة الكورية".

وقال عماد الكومي، إنه حصل على أفضل رسالة ماجستير للأجانب في كوريا، متفوقًا على الكوريين، في منحة للوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وتابع: "كنت مركز إني بعد ما أخلص الماجستير أرجع أكمل الدكتوراه هنا في كوريا، لأن الوضع عجبني من بنية تحتية، وعلاقة الطلاب بالدكاترة، وكحلم لأي باحث أن يدرس في كوريا، لأن كوريا توفر كل الإمكانيات".

وأشار إلى أن حلم أي طفل في كوريا أن يلتحق بجامعة سيول الوطنية، وبالتالي حلم لأي أجنبي أن يدرس في نفس الجامعة، وهناك عدد من وسائل التحفيز لتشجيع الطلاب للتفوق ودخول جامعة سيول.

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد مشاركة مصر فى أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

"لوغاريتم" يفك شفرة باحث مصرى "صعيدى فى الجامعة الكورية"

أحمد فايق فى أولى حلقات "لوغاريتم": لا بد من بناء جسور المعرفة مع العالم

"حياة كريمة".. "إكسترا نيوز" ترصد أعمال التطوير بقرية قصر الباسل فى الفيوم

"حياة كريمة" تضىء قرية قصر الباسل بالفيوم

"إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

بلعبة «التيك بول».. انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

"النتيجة قريبة من توقعى".. خالد الصاوى يكشف عن توقعه لمباراة القمة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز 2023

"البيئة" تنقذ "ترسة بحرية" قبل بيعها فى المطرية

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

مصر والسودان.. والعرب

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم