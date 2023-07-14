إصابة شخص وزوجته في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

أصيب شخص وزوجته في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة / الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور قسم شرطة طامية، يفيد ورود بلاغا لشرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق طريق القاهرة / الفيوم قرب بوابات الرسوم ووجود مصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص يدعى علي ربيع علي حسن (65 سنة)، وزوجته مها غانم السيد زهير (48 سنة)، في الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ سيارتين إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.