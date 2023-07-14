فتحي عبد الوهاب: لا يجب حصر السينما بين الكوميدي والأكشن

نظمت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، ندوة للفنان فتحي عبد الوهاب ولقاء مفتوح مع الجمهور ضمن فعاليات البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب، وأدار اللقاء محمد عبد الرحمن.

أعرب الفنان فتحي عبد الوهاب عن سعادته بتواجده في مكتبة الإسكندرية، والمدينة الساحلية، قائلًا: "مفيش حد ملوش ذكريات في الإسكندرية".

وتحدث فتحي عبد الوهاب عن بدايات دخوله مجال التمثيل، حيث وصفها بأنها بدايات شيقة، متابعًا أن حينها كان الأمر صعب ولا يوجد يقين، ولكن الآن يراها بدايات شيقة.

وأضاف أنه درس بكلية التجارة، وكان يشارك بفرقة المسرح بالكلية، وألتحق بعد ذلك بدراسة المسرح حيث يرى أن أي موهبة يجب استكمالها بالدراسة، وذلك للتعرف على اشياء كثيرة، قائلًا: "الدراسة بتعرفك الطريق إلي أنت ماشي عليه، وتجنب الأحطاء وبتقلل الخبطات".

وتابع أنه كان في مسرح الجامعة منذ أن كان في الفرقة الثانية بكلية التجارة، مشيرًا إلى أن المسرح وهو من أكتر العناصر إفادة في تاريخ أي ممثل، ثم كانت بدايته السينمائية بالمشاركة في فيلم سارق الفرح، تلاها طيور الظلام، ثم صعيدي ف الجامعة الأمريكية.

وتطرق للحديث عن افرع السينما، حيث أوضح أن الكوميديا مهمة جدا بالسينما، ولكن حصر السينما بين الكوميدي والاكشن فقط هو أمر خاطئ، لافتًا أنه ليس نوع السينما التي يفضلها، ويري أن هناك خبرات كتيرة من خلال الأدوار يجب أن يكتسبها،

وأشار إلى أن السينما هي فن ترفيهي، الهدف الأول منه هو التسلية والمتعة، ثم يأخد بُعد ثقافي ولكن الأساس هو الترفيه، مضيفًا أن التمثيل مثله مثل أي فرع من فروع الفن متطور دائما، والتعبير عن الشخصيات خلال التطور التكنولوجي متغير، ولكن يظل الأساس ثابت.

ماستر سين “ ريا وسكينة”



وعن دوره في مسلسل ريا وسكينة كشف أنه لم يكن هو الذي سيؤدي الدور، بل كان الفنان الراحل خالد صالح، وقبل التصوير بأسبوع أجرى "صالح" عملية قلب مفتوح ولم يستطيع أداء الدور، وتواصل معه المخرج جمال عبد الحميد، مشيرًا إلى أنه كان حينها يقوم بتصوير مسلسل آخر، وتم تصوير الدور في يوم واحد.

وأشار إلى أنه قرأ كتاب الكاتب صلاح عيسي "رجال ريا وسكينة"، قبل المسلسل بعام، والذي كان له دور كبير وفارق جدًا على ادائه للشخصية حيث كان يعرف شخصية سليمان عزت جيدا، وخلال التصوير تعامل مع كل شخصية على أنها تشكيل عصابي منفصل، موضحا أن مشاهد التحقيق في مسلسل ريا وسكينة كلها تعد "ماستر سين" ويجب على الممثل إن ينقب داخل الشخصية حيث من الممكن أن يجعل من معظم مشاهدها "ماستر سين".