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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط راكبة بحوزتها ٤٥٥ شريط لعقارات مدرجة بجداول المخدرات

المضبوطات
المضبوطات

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من الشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات. 
اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من اسطنبول وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة تم ضبط الراكبة وبحوزتها ٤٥٥ شريط لعقاري namadol و suboxon المدرجين بجداول المخدرات.
تم الضبط بواسطة كل من شيماء علي مأمور الجمرك والدكتور محمد كامل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ١.
امر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكبة للنيابة المختصة.

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