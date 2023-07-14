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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أرسنال يعلن تعاقده مع يورين تيمبير بعقد طويل الأمد

يورين تيمبر
يورين تيمبر

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدافع الهولندي يورين تيمبر، قادمًا من أياكس أمستردام، بعقد طويل الأمد، حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن جوراين تيمبر، سيرتدي القميص رقم 12 مع أرسنال.

من جانبه، عبر إيدو، المدير الرياضي لأرسنال، عن سعادته بالتعاقد مع يورين تيمبر، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نحن سعداء للغاية بإحضار يورين إلى أرسنال. إنه لاعب أعجبنا به لفترة طويلة، لذا فإن الفضل يعود إلى كل فرد في فريقنا هو الذي حقق هذا الأمر".

وأضاف: "يورين هو لاعب دولي شاب موهوب، يناسب رؤيتنا للتنافس مع فريق شاب قوي. أعلم أن يورين لا يمكنه الانتظار للبدء ونأمل حقًا أن يكون نجاحًا كبيرًا هنا لسنوات عديدة".

من جانبه، قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال: "نحن متحمسون حقًا لانضمام جورين إلينا. إنه مدافع شاب متعدد المهارات، وسوف يتناسب مع نظامنا ويمنح فريقنا الكثير من الجودة الإضافية".

وأضاف: "يورين لاعب شاب، لكنه حقق الكثير بالفعل. لقد اختبر شعور الذهاب إلى بطولة دولية كبرى في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى الألقاب التي فاز بها مع أياكس. نتطلع إلى الترحيب بيورين وإدماجه في الفريق".

ولعب يورين تيمبر- البالغ من العمر 22 عامًا- مع الفريق الأول لأياكس منذ عام 2019، حيث شارك مع فريق العاصمة الهولندية، في 121 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.

كان يورين ضمن قائمة منتخب هولندا في كل من كأس الأمم الأوروبية 2020 وكأس العالم 2022 ، حيث ظهر لأول مرة مع المنتخب البرتقالي في يونيو 2021 ، عندما خاض مباراة ودية ضد اسكتلندا، انتهت بتعادل الفريقين، بهدفين لكل منهما.

ارسنال أرسنال الإنجليزي يورين تيمبر أياكس أمستردام ميكيل أرتيتا

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