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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف أصبحت العلمين مدينة لجذب فعاليات متنوعة؟.. خبير سياحى يُجيب

مدينة العلمين
مدينة العلمين

قال الخبير السياحي مجدي سليم، إنَّ مدينة العلمين من المناطق التاريخية منذُ العصور السابقة، وتحتوي على العديد من الذكريات وتعدّ من أهم وأبرز الأماكن السياحية في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف سليم في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنَّ المدينة شهدت أحداث الحرب العالمية، وتقع فيها مقابر العلمين، فضلًا عن المباني التراثية المُدهشة.

وأشار الخبير السياحي، إلى أنَّ مدينة العلمين الجديدة تحوّلت من منطقة ألغام مهملة، إلى منطقة سياحية عالمية طبقًا لأفضل معايير الجودة، حيثُ يأتيها السائحون من كل مكان، مؤكدًا  أن يكون هناك نوع من المهرجانات الدائمة والمستمرة والأنشطة الليلية، لجذب السياح من كل أنحاء العالم والمصريين بصفة خاصة.

وأوضح ما تشهده المدينة من فعاليات ومهرجانات متنوعة، يرجع إلى اهتمام الدولة غير المسبوق بالارتقاء بالمدن السياحية في مصر وتوفير كافة الخدمات بها.

وأكد أنَّ العلمين لها طابع ومذاق خاص، مشيرًا إلى أنها واحدة من أهم المناطق السياحية والتي سيكون لها قدر كبير من الجذب السياحي خلال الفترة المُقبلة.

وعن مهرجان العلمين المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة، أوضح الخبير السياحي أنََه يعدّ فرصة كبيرة للاستثمار السياحي، تطرح مصر نفسها من خلاله كمشروع للمشروعات الاستثمارية وخصوصًا السياحية بشكل كبير، مشيرًا إلى أنَّ هناك  فرصة كبيرة أمام المستثمرين أن تقع أعينهم على أهمية الاستثمار وما يجنيه من تحقيق مكاسب لهم، خاصة إذا كانت هناك تطورات بالشكل الرائع الذي تشهده مدينة العالمين، معقبًا: «عندما يرى الزائر والذي يقدر بحوالي مليون ونصف سائح هذا الإبداع المصري، سينبهر».

واختتم حديثه، بأنَّ مهرجان العلمين الجديدة سيكون واحدًا من المهرجانات التي ستعمل على الجذب السياحي لمصر، وواجهة مشرفة للدولة المصرية أمام العالم أجمع.

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