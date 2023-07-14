فوائد للجسم والعقل.. ما هي أهمية الممارسة البدنية في الصيف

يعتبر فصل الصيف هو فرصة رائعة للتمتع بالأنشطة الخارجية والقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق، حيث يعد الصيف فصلًا مثاليًا للبدء في ممارسة النشاط البدني والحفاظ على لياقتك البدنية.

إذا كنت تبحث عن حافز للانضمام إلى نمط حياة نشط خلال فصل الصيف، فإليك بعض الفوائد المهمة لممارسة النشاط البدني المنتظم، وفقاً لما ذكره موقع "man's health".

تأثير النشاط البدني على الجهاز القلبي

أوضح الخبراء أن النشاط البدني المنتظم يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، من خلال ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي السريع، الركض، ركوب الدراجات، السباحة وغيرها، يزداد ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم بشكل أفضل، مما يعزز قوة القلب ويحسن القدرة على التحمل.

يعمل النشاط البدني على تخفيض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الدهني في الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير النشاط البدني على القوة العضلية

تعزز ممارسة النشاط البدني المنتظم قوة العضلات واللياقة البدنية عامة. عند ممارسة التمارين الرياضية التي تركز على القوة مثل رفع الأثقال أو تمارين الصالة الرياضية، حيث يتم تحفيز نمو وتطوير العضلات.

كما أن قوة العضلات لها دور هام في الحفاظ على الثبات والتوازن والقدرة على تحمل أنشطة الحياة اليومية بسهولة، كما أن العضلات تحرق الدهون بشكل أكثر فاعلية، مما يساعد في إنقاص الوزن والحفاظ على الوزن المثالي.



تأثير النشاط البدني على صحة العظام

النشاط البدني المنتظم يساعد على بناء وتقوية العظام، فالتمارين التي تحمل وزن الجسم مثل المشي وركوب الدراجة ورفع الأثقال تعمل على زيادة كثافة العظام وتقويتها، مما يساعد في الوقاية من أمراض هشاشة العظام وتقليل خطر الكسور.

كما أن النشاط البدني يساهم في زيادة امتصاص الكالسيوم والمعادن الأخرى التي يحتاجها الجسم لصحة العظام.

أنواع التمارين المناسبة لفئات مختلفة

تختلف احتياجات النشاط البدني من شخص لآخر حسب العمر واللياقة البدنية الحالية والأهداف الشخصية، حيث يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة أو لديهم حالات طبية مزمنة استشارة الطبيب قبل البدء في أي نشاط بدني جديد.

بشكل عام، تشمل أنواع التمارين المناسبة لفئات مختلفة المشي، الركض، السباحة، ركوب الدراجات، اليوجا، تمارين رفع الأثقال وتمارين القوة.

أشار الخبراء أن الحفاظ على نمط حياة نشط يعود بالعديد من الفوائد التي تمتد إلى جميع جوانب حياتنا، حيث إن ممارسة النشاط البدني المنتظم تساهم في تحسين المزاج ورفع الروح المعنوية، وتقليل التوتر والقلق.

كما أنها تعزز النوم الجيد وتحسن القدرة العقلية والتركيز، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على نمط حياة نشط يساعد في تحقيق الهدف الصحي والحفاظ على الوزن المثالي.