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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة إمام مسجد على المنبر أثناء خطبة الجمعة بالإسماعيلية

إمام مسجد على المنبر
إمام مسجد على المنبر

شهد مسجد قباء بمنطقة أمعزام التابعة لمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وفاة فضيلة الشيخ  محمد عبده محمد عطية، أثناء إلقاء خطبة الجمعة.

وسقط الخطيب مغشيا عليه من المنبر أثناء أدائه خطبة الجمعة، وتوفي في الحال.

الخطيب محفظ قرآن وخطيب مكافأة بإدارة أوقاف القصاصين.

وقدمت مديرية أوقاف الإسماعيلية خالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله أن يغفر الله ويجعله في جنات الفردوس.

ووفق جيرانه وأهله، يتمتع الخطيب بحسن الخلق ويحبه الجميع، ونعاه المقربون وأهالي منطقته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال إبراهيم عطوة: "حسن الخاتمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توفي إلى رحمة الله الشيخ محمد عبده العنتيلي، وهو على المنبر في خطبة الجمعة، كان صديقي في رحلة العمرة، ونعم الناس الله يرحمك ويغفر لك، خالص عزائي إلى عائلة العنتيلي بالقصاصين الإسماعيلية".

وقال الشيخ سلامة عامر: “ماذا بينك وبين ربك حتى تلقاه وأنت تخطب الجمعة، إنا لله وإنا إليه راجعون فضيلة الشيخ محمد عبده العنتيلي ابن قريتنا وجارنا العزيز في ذمة الله اليوم”.

وقال أحمد القصاص: "الشيخ محمد عبده العنتيلي توفي اليوم وهو يلقي خطبة الجمعة، الله أكبر على حسن الخاتمة وما أجملها، وَما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَما تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أرْضٍ تَمُوتُ صدق الله العظيم، 
(دنيا تجدد كل يوم غدرها والناس منها في عظيم صراع وغدا يفُض الموت كل نزاع)
نسألك ياالله حسن الخاتمه لنا ولمن نحبهم فيك يالله".

 

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