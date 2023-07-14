روسيا ترحب بجهود مصر لإنهاء الأزمة السودانية: تحفظ السلام الإفريقى

ثمنت السفارة الروسية في القاهرة، اليوم الجمعة، الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الأزمة في السودان، وآخرها انعقاد قمة دول جوار السودان، أمس الخميس.

وأعربت السفارة الروسية، في بيان لها، اليوم، عن ترحيبها بجهود مصر الرامية إلى حل الأزمة السودانية، معربة عن أملها في أن تتيح صيغة الوساطة التي أطلقتها الدول المجاورة للسودان مع الدور القيادي للقاهرة إلى جانب الخطوات الأخرى مسارات حفظ السلام الإفريقي، وفرصة لتحقيق وقف إطلاق النار المستدام وبدء العملية السياسية وضمان إرسال المساعدات الإنسانية إلى السودان.

وأكدت روسيا دعمها الكامل لمصر ضمانا للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقضاء على أي تناقضات من خلال الحوار الشامل المباشر.

"البعث" يشيد بقمة الجوار: المخرج من الحرب يكون عبر الحوار "السوداني- السوداني"

في وقت سابق من اليوم، أعرب حزب البعث السوداني، عن تقديره الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لانعقاد قمة دول جوار السودان بالقاهرة بحضور ممثلي الاتحاد الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وأشاد الحزب، في بيان له، اليوم، نشره علي موقعه الرسمي، بقرارات القاهرة المتوازنة، خاصة التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة، ما يعيق جهود احتوائها ويطيل أمدها.

وأضاف الحزب أن موقفه متفق مع موقف القاهرة بأن المخرج من الحرب الجارية إنما يكون عبر الحوار السوداني- السوداني، الذي يشمل الجميع باستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته.

وأكد الحزب السوداني ترحيبه بدور دول الجوار في إطار مقررات القمة، مشددا على أن ما يجري فى السودان من أزمات قادت إلى الحرب الراهنة، هو شأن داخلي يجب أن يحل في إطار حوار سودانى- سوداني وبإرادة سودانية، بعيدا عن التدخلات الخارجية.