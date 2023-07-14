"الدستور" داخل معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب.. إقبال كثيف وإشادة بالتنظيم (صور)

يشهد معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشر إقبالا ملحوظًا من جمهور الإسكندرية والزائرين للمدينة الذين حرصوا على التواجد بالمعرض لتفقد أركانه وشراء الكتب المفضلة خلال أيام المعرض.

"الدستور" أجرت جولة داخل معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب للتعرف على آراء الجمهور بالأسعار والمعروضات من الكتب والقصص والمجموعات.

قالت بسنت أيمن، طبيبة أسنان، إنها لأول مرة تزور معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، وانبهرت بالتنظيم والمعروضات الكثيرة في جميع المجالات، فضلًا عن الخصومات التي يتيحها المعرض على الكتب.

وأضافت لـ"الدستور"، أنها سعدت جدًا برؤية الأطفال الحريصة على شراء الكتب، وبحثهم عن قصص وكتب محببة لديهم بوجود آبائهم وأمهاتهم، وهو شيء جميل جدًا، مشيرة إلى أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور، ويوجد العديد من الخصومات الجيدة.

وأوضحت أنها وجدت الكتب المفضلة لها، كما أن البحث عن أنواع الكتب سلس بسبب التنظيم، والجمهور أيضًا يتعامل بنظام وهو شيء إيجابي للغاية.

بدوره، قال سعيد جلال، طالب جامعي، إنه للمرة الثانية على التوالي يأتي لمعرض الإسكندرية للكتاب، حيث يتفقد الأجنحة المختلفة ليستطيع اختيار مجموعة من الكتب، مشيرًا إلى أنه يأتي المعرض ولديها مجموعة من الكتب يريد البحث عنه لذا يكون له عدة جولات للتعرف على الجديد أيضًا.

واستكمل يوسف محمود، خريج جامعي، أن أكثر أنواع الكتب المفضلة لديه هي كتب الفلسفة رغم أنها ليست مجال دراسته، لذا؛ يحرص على الحضور للمعرض كل عام؛ للبحث عن هذه النوعية من الكتب.

وأضاف لـ«الدستور»، أن التخفيضات المطروحة بجناح سور الأزبكية، تعطي فرصة أكبر لشراء نوعيات أخرى وتجعل الجمهور يقبل على شراء كتب أخرى وفي مجالات مختلفة بجانب ما كان يبحث عنه.

وتحدثت تسنيم محمد، عن أهمية معرض الكتاب الذي يتيح فرصة للمواطنين من مختلف الأعمار للقراءة والتعرف على كل جديد وفي مجالات مختلفة بجانب الأنشطة الثقافية المقامة على هامش المعرض.

وأضافت لـ"الدستور" أن هناك زيادة في أسعار الكتب هذا العام عن العام الماضي، وفي العروض أيضًا بسور الأزبكية ورغم ذلك هناك مجموعات من الكتب ما زالت بأسعار مخفضة وتبدأ من 5و10 جنيهات، مشيرة إلى أنها خلال تواجدها بالمعرض وعلى مدار عدة أيام، تتجول وتبحث عما تحتاجه من الكتب كعادتها كل عام.

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