محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عدداً من المواطنين للاستماع لمطالبهم وشكواهم ، موجهاً بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة،حيث كلف رئس المدينة والتنفيذيين المعنيين بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه،بجانب دراسة مقترحات تقدم بها مواطنون في موضوعات تتعلق بالمرافق العامة والخدمات الحيوية.

جاء ذلك عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة بمسجدعمر بن عبد العزيز، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ،المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، وفواز رجب نائب رئيس المدينة ،وجموع المصلين من المواطنين، حيث ألقى الخطبة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وتناولت موضوع “فضائل الاستغفار”، وأمَ المصلين الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد.

وأشار مدير الدعوة إلى أن من فضل الله تعالى ورحمته بعباده أن فتح لهم أبواب التوبة والاستغفار،موضحاً أن الاستغفار دأب الأنبياء والصالحين،وأن من فضائله الاقتداء والتأسي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والذي كان يكثر من الاستغفار، مع أن المولى تعالي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، مستعرضا فضائل وفوائد الاستغفار، والتي من أهمها المغفرة والرحمة للمستغفرين، جلب الرزق الوفير والخير العميم، تفريج الهموم والكُربات، مستشهداً بالعديد من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية والقدسية التي تبين مكانة ومنزلة عبادة الاستغفار وأفضل أوقاتها وآثارها على حياة وسلوك الفرد في الدنيا و الآخرة.

وفي سياق آخر، كلف محافظ بني سويف نائبه الدكتور عاصم سلامة بمتابعة الموقف التنفيذي للإجراءت التنسيقية والإدارية لبعض مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإزالة كافة معوقات التسليم وتلافي الملاحظات لعدد من المشروعات التي تم الانتهاء من إنشائها.

وناقش نائب المحافظ الإجراءات اللازمة لتسليم عدد من المجمعات الخدمية والتي تم الانتهاء من تنفيذها بالقرى الأم بمركزي ببا وناصر، والبالغ عددها 12 مجمعًا، حيث تم الانتهاء من جميع المجمعات وجار تسليمها تحت اشراف دار الهندسة ،مع بداية الأسبوع المقبل، موجهًا بسرعة موافاة الجهات المركز المختصة بالمشروعات التي تم استلامها وجاهزيتها لتنفيذ استراتيجية التأثيث ونقل المهمات والأجهزة تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي.