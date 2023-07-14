شرطة النقل: ضبط 1662 قضية متنوعة فى حملات أمنية مكبرة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1662 قضية متنوعة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.