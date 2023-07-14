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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تعرف على أبرز الأعياد المسيحية المتبقية في عام 2023

كنيسة
كنيسة

تستعد الكنائس المسيحية المختلفة لبدء صوم السيدة العذراء مريم في أغسطس 2023، ولمده 15 يومًا، تتخللها إقامة العديد من القداسات الإلهية والنهضات الروحية تكريمًا للسيدة العذراء مريم.

ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية وهو صوم مُعترف به في الكنائس الأخرى وإن اختلفت التوقيتات والمدد

وخلال صوم السيدة العذراء مريم تقيم الكنائس المسيحية القداسات الإلهية و النهضات الروحية.

وتشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال فترة صوم العذراء مريم أنشطة روحية مكثفة احتفالاً بهذه المناسبة، من خلال تنظيم صلوات قداسات يومية، ونهضات روحية مكثفة.

ومن أشهر الكنائس التي تشهد إقبالاً كبيراً من الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، كنيستها بمسطرد، وديرها بدرنكة إذ يتوافد عليها الآلاف من الأقباط خلال صوم السيدة العذراء مريم.

ويترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، القداسات والنهضات الروحية بدير درنكة بأسيوط.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم.

 

وفيما يلي قائمة بأبرز الأعياد المسيحية  المتبقية في عام 2023:-

 

شهر أغسطس

بدء صوم السيدة العذراء مريم: الاثنين 7 أغسطس 2023
عيد التجلى المجيد: السبت 19 أغسطس 2023
عيد إظهار صعود جسد السيدة العذراء: الثلاثاء 22 أغسطس  2023

شهر سبتمبر

عيد النيروز: الثلاثاء 12 سبتمبر  2023
تذكار ظهور الصليب المقدس: الخميس 28 سبتمبر 2023

شهر نوفمبر

بدء صوم الميلاد المجيد: الاحد 26 نوفمبر 2023.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر لعام2023، صوم الميلاد المجيد، والذي يستمر حتي 7 يناير2024 إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد، بترؤس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد لعام2024 بكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الكنائس المسيحية ء صوم السيدة العذراء مريم قائمة بأبرز الأعياد المسيحية المتبقية في عام 2023 فترة صوم السيدة العذراء مريم 25 نوفمبر البابا تواضروس الثان البابا تواضروس

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