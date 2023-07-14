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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم على تشكيل عصابى أجنبى بتهمة سرقة المواطنين فى عابدين

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة غدًا حكمها على متهمين يحملان جنسية إحدى الدول، بتهمة سرقة مواطن بالإكراه. 

كشفت التحريات والتحقيقات عن أن المتهمين يحملان جنسية أجنبية، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه أثناء سيرهم في الشارع، والاستيلاء على متعلقاتهم، تم القبض على المتهمين وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهما لمحكمة الجنايات.

بداية أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" أثناء قيامهما بمحاولة سرقة أحد الأشخاص، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصان باستيقافه عقب افتعالهما مشاجرة معه وتعديا عليه بالضرب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول والمبلغ المالى المضبوطين بحوزتهما، وبمواجهة المشكو فى حقهما اعترفا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة الحكم متهمين جنسية إحدى الدول سرقة مواطن التحريات والتحقيقات

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