"وجهات نظر".. افتتاح المعرض الفني بالمركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة

افتتح الدكتور رافاييلي بنتانجيلو، الملحق الثقافي، بالمركز الثقافي الإيطالي، نائبًا عن رئيس المركز، المعرض الفني تحت شعار "وجهات نظر مختلفة"، المقام بالمركز الثقافي الإيطالي، بالزمالك بالقاهرة.

تضمن المعرض أعمالًا فنية لأربعة من الفنانين، هم الأب عمانوئيل ماكن الفرنسيسكاني، نجاح صدقي، أحمد يوسف، أيمن مدكور.

شارك بالحضور الأب وليم فلتس، رئيس دير الآباء الفرنسيسكان، حراس الأراضي المقدسة، بالموسكي، والأب ميلاد رزق، رئيس دير ومزار القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى رواد، وأعضاء المركز الثقافي الإيطالي، بالزمالك.

ومن جانبه، أشار الأب عمانوئيل ماكن إلى أن المعرض، يقام حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، من العاشرة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً، ما عدا يومي الجمعة، والسبت.

وكان قد نظم المركز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية المسيحية، بناحية الموسكي، بوسط المدينة، بالقاهرة، ندوة حول "الكنيسة السريانية الأنطاكية الأرثوذكسية"، أدارها الأب الربان فيلبس عيسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس، بغمرة، قدمتها الباحثة كاميلا إيلي.

شارك بالحضور الأب وليم فلتس الفرنسيسكاني، رئيس الدير، وبعض الآباء الفرنسيسكان، ورهبان الدير، وأبناء كنيسة سيدة الانتقال للآباء الفرنسيسكان، بالموسكي، التابعة لحراسة الأراضي المقدسة.