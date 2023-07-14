حزب المؤتمر الوطنى السودانى يثمّن مخرجات قمة الجوار فى مصر

رحب حزب المؤتمر الوطني السوداني بدعوة مصر لانعقاد قمة دول جوار السودان، بحضور رئيس الدولة المستضيفة مصر، ورؤساء إريتريا، جنوب السودان، تشاد، إفريقيا الوسطى، ليبيا، إثيوبيا، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأعرب حزب المؤتمر الوطني السوداني عن شكره للقيادة المصرية التي أظهرت دوما التزاما ومساندة لقضايا السودان في كافة المحافل الدولية.

كما ثمّن الحزب مخرجات القمة التي أعادت توجيه البوصلة لخدمة القضية الوطنية، خاصة ما ورد في الحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها ومؤسساتها، ووقف الحرب ومعالجة آثارها، ومعالجة القضية الإنسانية سودانية الحلول عبر حوار جامع.

المؤتمر السودانى: نشيد بالدور المصرى والآلية الوزارية الجديدة على جهودها المتصلة فى لملمة المبادرات الإقليمية والدولية

وأشاد الحزب بالدور المصري والآلية الوزارية الجديدة على جهودها المتصلة في لملمة المبادرات الإقليمية والدولية، معربا عن شكره دولة تشاد باستضافتها الآلية الوزارية المقبلة.

كما جدد الحزب ترحيبه بمقررات القمة، خاصة وصفها بأن ما يحدث في السودان شأن داخلي، وتشديدها على الحفاظ على سيادة السودان، والدعوة لعملية سياسية وحوار شامل قد جاءت متسقة مع موقفه المعلن برفض التدخل الأجنبي في الشأن السوداني تحت أي مسمى.

وأشاد الحزب بالبيان الصادر عن مجلس السيادة حول مقررات القمة.

كما أكد الحزب وقفته الصلبة مع القوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة التي تخوضها، داعيا كافة القوى السياسية الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الفئوية لابتدار حوار جامع يفضي إلى وفاق وطني يحافظ على سيادة البلاد وصون عزتها وكرامتها وهويتها ووحدتها.

فيما أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن الرؤية المصرية لحلحلة الأزمة السودانية تهتم بمعالجتها وتطويق تداعياتها، والعمل على حلها بوسائل تحافظ على استقرار السودان ومحاصرة الصراع القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بحيث لا يمتد إلى بقاع أخرى.