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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يجتمع مع عدد من الباحثين فى مجالى الإنتاج الحيوانى والبساتين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا ضم عددًا من الباحثين ورؤساء الأقسام بمعهدي بحوث الإنتاج الحيواني، وبحوث البساتين التابعين لمركز البحوث الزراعية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات يعقدها وزير الزراعة، للنهوض بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة، خلال لقائه مع الباحثين، على ضرورة تعظيم الإنتاجية،  سواءً من الثروة الحيوانية في مصر، لزيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان، أو من محاصيل الخضر والفاكهة، وذلك بالتركيز على استنباط سلالات وأصناف جديدة مصرية، ذات جودة وإنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض والآفات، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد القصير على أهمية البحوث التطبيقية، والتي تعد هى كلمة السر لعلاج كافة المشكلات، بالاستفادة منها وتطبيقها على أرص الواقع، والتوسع في تطبيق التجارب الناجحة، فضلًا عن سرعة إعداد قاعدة بيانات كاملة ودراسة وافية حول سلالات الماشية في العالم، وأكثرها إنتاجية، سواء من الألبان أو اللحوم، واختيار الأنسب من بينها والتي تتأقلم مع البيئة المصرية، وذلك في إطار تحسين السلالات والتحسين الوراثي للماشية.

وشملت تكليفات القصير أيضًا ضرورة العمل على تطوير كافة المزارع الخاصة بالإنتاج الحيواني والتابعة لمركز البحوث الزراعية، ودعمها بأفضل السلالات، للوصول إلى أعلى إنتاجيات ممكنة، لتكون نواة لنشر هذه السلالات للمربين.
وشدد وزير الزراعة على باحثي معهد بحوث البساتين على أهمية مواكبة التطورات العالمية، للوصول إلى أفضل إنتاجية من محاصيل الخضر والفاكهة، كذلك التوسع في برامج الإكثار وبرامج تربية الأصناف الجديدة، لتكون لمصر الريادة، وفتح المزيد من الأسواق بالخارج.
وأشار القصير إلى ضرورة التوسع في برامج الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، خاصة لمزارعي المحاصيل الهامة مثل الزيتون والنخيل والمانجو والعنب، والمتابعة الجيدة والمستمرة، ونشر التوصيات الفنية الزراعية الحديثة، والإرشاد لمكافحة الآفات والأمراض، والحصول على أفضل إنتاجية، إضافة إلى توفير الشتلات للمزارعين.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور محمد الشافعي، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني.

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