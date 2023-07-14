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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| فعاليات اليوم الثانى من مهرجان العلمين.. واتحاد جدة يجهز عرضًا للتعاقد مع فابينيو

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية، والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

البيان الختامى لقمة دول جوار السودان يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

قمة دول جوار

تصدر البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي عقدت أمس بالقاهرة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.. للمزيد اضغط هنا.

جولة سياحية للمشاهير.. فعاليات اليوم الثانى من مهرجان العلمين الجديدة

العلمين الجديدة

يواصل مهرجان العلمين الجديدة، فعالياته اليوم، في ثاني أيام دورته الأولى كأكبر حدث ترفيهي في المنطقة بعد افتتاح فعالياته أمس الخميس.. للمزيد اضغط هنا.

اتحاد جدة يجهز عرضًا للتعاقد مع فابينيو من ليفربول

فابينيو

أكدت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة السعودي، يجهز عرضًا لإرساله لـ ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد مع البرازيلي فابينيو.. للمزيد اضغط هنا.

مقطع فيديو للجمهور المغربى يثير الجدل.. والسبب عبدالحليم حافظ

عبدالحليم حافظ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للجمهور المغربي في إحدى الحفلات الموسيقية في بلادهم، وهم يرددون أغنية "جانا الهوا".. للمزيد اضغط هنا.

بطلة العالم فى "التيك بول": العلمين الجديدة مكان رائع وسعيدة بالمشاركة فى المهرجان

العلمين الجديدة

أشادت البرازيلية نتاليا غيتلر بطلة العالم في التيك بول، بمدينة العلمين الجديدة، معربة عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان العلمين، قائلة: "مكان رائع وإطلالته مذهلة، وأناس رائعون".. للمزيد اضغط هنا.

"النواب الأمريكى" يرفض تعديلًا حول حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا

النواب الأمريكي

رفض مجلس النواب الأمريكي تأييد تعديل مشروع ميزانية الدفاع الوطني حول حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا.. للمزيد اضغط هنا.

دول جوار السودان السودان مهرجان العلمين الجديدة عبدالحليم حافظ ليفربول التيك بول

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