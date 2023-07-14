مقطع فيديو للجمهور المغربي يثير الجدل.. والسبب عبدالحليم حافظ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للجمهور المغربي في أحد الحفلات الموسيقية في بلادهم، وهم يرددون أغنية "جانا الهوا"، للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، بانسيابية رائعة، كما لو كان هناك مطربا واحدا يغنيها وليس آلاف المواطنين.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحماسة وأناقة الجمهور المغربي في الحفل، 57 لغناء أغنية عمرها 57 عاما، بقيادة المايسترو أمين بوتشار، الذي تفاعل مع الجمهور وترك آلاته الموسيقية وفرقته، والتفت للجمهور وكأنه أصبح هو موجها لهم.

1

ولم يكتف الجمهور المغربي بالغناء الكامل للأغنية، بل لم يتمالك بعض الجمهور نفسه، أمام لحن الرائع بليغ حمدي، فتمايل البعض ورقص البعض الآخر، في مشهد بهيج، تتجلى فيه جمال وأنق وعظمة الفن المصري.

Capture

- ماذا قال رواد “السوشيال ميديا” عن الجمهور المغربي؟

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، مع تلك المعزوفة الموسيقية صاحبة الـ57 عاما، بتعليقات إيجابية مشيدين بالحالة المزاجية الفنية الراقية لدى الجمهور المغربي المتذوق للفن المصري، متحدثا اللهجة المصرية بطلاقة.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: " من أجمل الفيديوهات اللي شفتها في حياتي.. لما الجمهور المغربي قرر يغني "جانا الهوا" بمنتهي الحب و الحنين لأيام كان فيها الفن المصري سابق و داخل في كل بيت في وطننا العربي الفيديو هيخليك تقشعر من حلاوته و صدق المشاعر اللي فيه..رحمة الله علي عبدالحليم حافظ و تحية كبيرة لجمهور المغرب الفنان بحق".

فيما علق أحدهم: " اغنية عبدالحليم حافظ (جانا الهوا) بصوت الجمهور المغربي الراقي المحب للمصريين والفن المصري.. فخور بك صديقي المايسترو Amine Boudchar صاحب فكرة " La Chorale C'est Vous " الأولى من نوعها في المغرب، أتمنى لك المزيد من التوفيق".

وكتب آخر: " فيديو مُبكٍ ومفرح. يختفي اللحن من لسان أهلنا في المغرب ويتحدثون المصرية "بربنط" مع عبد الحليم وأم كلثوم دون غيرهما آباؤهم وأجدادهم، الذين حلموا بـ"القومية العربية" مع حليم وثومة أثناء حفلاتهما هناك وتدليل الملك الحسن لهما، ورثّوها في جينات هؤلاءِ اللغوية دون أن يدروا".

وأكد آخر جمال وعظمة مقطع الفيديو قائلا: " البهجة المفرطة دي عبارة عن الجمهور المغربي الجميل "من كل الأعمار" بيغني بلهجة مصرية على الشعرة أغنية "جانا الهوى" لعبد الحليم اللي غناها من 57 سنة واللي كانت وقتها بتصنف كلون غناء مصري شعبي..أسيبكم تستمتعوا مع المغاربة وفرقة المايسترو أمين بوتشار".