جولة سياحية للمشاهير.. فعاليات اليوم الثانى من مهرجان العلمين الجديدة

يواصل مهرجان العلمين الجديدة، فعالياته اليوم، في ثاني أيام دورته الأولى كأكبر حدث ترفيهي في المنطقة بعد افتتاح فعالياته أمس الخميس، والتي تستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس المقبل.

وتفتح الأبواب في تمام الثالثة عصرًا، ومن الرابعة وحتى السابعة مساءً تجري فعاليات منافسات بطولة «تيك بول» ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين.

ومن الخامسة إلى السادسة مساءً، تجري جولة سياحية للمشاهير في العلمين الجديدة بمنطقة ريجال هايتس والمناطق المحيطة.

ومن الثامنة وحتى العاشرة مساءً، تجري مباراتان في كرة القدم الشاطئية للمشاهير على الملعب الجديد على شواطئ نورث سكوير بالعلمين الجديدة، وتُقام بين مشاهير كرة القدم والفن والشخصيات العامة.

وانطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، وبدأت أولى الفعاليات بمباريات "تيك بول" وسط أجواء احتفالية.