اتحاد جدة يجهز عرضًا للتعاقد مع فابينيو من ليفربول

أكدت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، يجهز عرضًا لإرساله لـ ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد مع البرازيلي فابينيو.

وكان الاتحاد بطل الدوري السعودي، قد تعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد، نجولو كانتي من تشيلسي، في صفقتي انتقال حر، إضافة للبرتغالي ديوجو جوتا بعد شراء عقده من ناديه السابق سيلتيك الاسكتلندي.

وذكرت شبكة ذا أثلتيك البريطانية، أن اتحاد جدة يستعد لإرسال عرض لـ ليفربول، للتعاقد مع فابينيو مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح التقرير أن ليفربول لن يتخذ قرارًا ببيع فابينيو إلا باستقدام بديل له في محور خط الوسط الدفاعي، حيث يدرس النادي عدة خيارات بالفعل، على رأسهم لافيا لاعب ساوثهامبتون.

وأشار الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب الاتحاد، يسعى لضم فابينيو في فريقه، حيث تم التفاوض مع ممثليه، ودارت المحادثات بالفعل بين الراتب والعقد.

وشدد رومانو أن ليفربول لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن بخصوص فابينيو.