البيان الختامى لقمة دول جوار السودان يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي عقدت أمس بالقاهرة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وتحت عنوان، الرئيس يلقى البيان الختامي للقمة: مناشدة الأطراف المتحاربة إنهاء التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستديم لإطلاق النار، ذكرت صحيفة الأهرام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ألقى البيان الختامى لقمة دول جوار السودان التى عقدت أمس بالقاهرة بدعوة من رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك بها رؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطي، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية.

وقالت الصحيفة، "توافق المشاركون على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمنى والإنسانى فى السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السودانى وإتلاف الممتلكات".

وأشارت إلى أنه تم تأكيد الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنًا داخليًا، والتشديد على أهمية عدم تدخل أى أطراف خارجية فى الأزمة بما يعيق جهود احتوائها ويطيل من أمدها.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان" الرئيس يؤكد لنظيره الإريترى حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية"، قالت صحيفة الأهرام، استقبل الرئيس السيسى أمس بقصر الاتحادية الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، على هامش مشاركته فى قمة دول جوار السودان.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى قوله، إن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة مع إريتريا فى شتى المجالات.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس أفورقى عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصة فى الوقت الراهن الذى تشهد فيه منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر العديد من التحديات المتلاحقة، مشيدًا فى هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان "مفاوضات عاجلة حول ملء سد النهضة وقواعد تشغيله"، قالت صحيفة الجمهورية، اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أبي أحمد، على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، كما اتفق الزعيمان على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من الاتفاق خلال أربعة أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء في بيان مشترك صدر عقب استقبال الرئيس السيسي أمس رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أبي أحمد؛ لاستئناف المناقشات بينهما وسبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وتحت عنوان "مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بجنوب سيناء"، قالت صحيفة الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال اللقاء، قدّم اللواء خالد فودة، عرضًا مفصلًا حول الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات، التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان رئيس الوزراء، مصر تعتز بالتعاون مع "الكنفجيس"، قالت صحيفة الجمهورية، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لويزيت طوبي، الأمين العام لمنظمة "مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية - الكنفجيس"، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من مسئولي الوزارة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء، تأكيده اعتزاز مصر بالتعاون الثنائي بين وزارة الشباب والرياضة، كما أعرب عن ترحيبه بالتطور الذي شهدته علاقة مصر بالمنظمة عقب الزيارتين السابقتين للسيدة لويزيت طوبي إلى مصر، مُضيفًا أنه متوقع أن يشهد التعاون تطورًا أكبر خلال الفترة المُقبلة، بما يُسهم في مزيد من التأثير الإيجابي على مستقبل الشباب في الدول الفرانكفونية بشكل عام، ومصر بشكل خاص.