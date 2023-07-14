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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بطلة العالم فى "التيك بول": العلمين الجديدة مكان رائع وسعيدة بالمشاركة فى المهرجان

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

أشادت البرازيلية نتاليا غيتلر بطلة العالم في التيك بول، بمدينة العلمين الجديدة، معربة عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان العلمين، قائلة: "مكان رائع وإطلالتة مذهلة، وأناس رائعون".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، "في هذا المكان اللطيف ألعب رياضتي المفضلة، أعتقد أنه أمر مدهش لأنه يمكننا إظهار مهاراتنا حتى يتعرف الناس أكثر على هذه الرياضة ويعرفون قواعدها".

وتابعت طلة العالم في التيك بول، "اليوم الجمعة ستقام بطولة التيك بوك، وبالنسبة لنا، فنحن أبطال هذه الرياضة ونحاول تعريف الناس بها، لذا فإنه من الرائع المشاركة هنا في العلمين الجديدة وإظهار المهارات، والجو رائع، وهذه المدينة مميزة للغاية".

ووجهت بطلة العالم في التيك بول، رسائلها للعالم من مدينة العلمين الجديدة، قائلة: "المكان رائع جدًا.. ومارسوا الرياضة، واستفيدوا من التيك بول في المهرجان".

مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة نتاليا غيتلر مهرجان العلمين الجديدة بطولة التيك بول

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