ضمن القائمة النهائية مسابقة قرية الاستثمار بجنوب إفريقيا

تنافس عشرة مشروعات إفريقية لإنتاج الهيدروجين على جائزة Green Energy Africa

ضمن القائمة النهائية مسابقة قرية الاستثمار بجنوب إفريقيا

تعلن قمة الهيدروجين الأخضر في إفريقيا Green Energy Africa عن اختيار أفضل عشرة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا ضمن المشروعات المتسابقة في المرحلة النهائية والذين سيعرضون ابتكاراتهم وحلولهم الرائعة في مجال الطاقة خلال اليوم الختامي للقمة في 11 أكتوبر 2023 في قرية الاستثمار الإفريقي في الطاقة في كيب تاون بجنوب إفريقيا .

إذ تعد المسابقة المزعم إقامتها بقرية الاستثمار في الطاقة حدثًا مثيرًا لعرض الصفقات في قمة Green Energy Africa لبدء مشروعات التكنولوجيا النظيفة ومشاريع الطاقة في إفريقيا.

وأعلن مجلس إدارة قمة الهيدروجين الأخضر في إفريقيا Green Energy Africa عن القائمة النهائية للمشروعات التي وقع عليها الاختيار وهي:

1. Therm:

رواد في حلول التدفئة المستدامة، باستخدام التقنيات المبتكرة لاستهلاك الطاقة بكفاءة.

2. AET Africa:

حالمون في أنظمة الطاقة المتجددة، متخصصون في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

3. Ceneco Green Power Limited:

خبراء في تطوير وتشغيل محطات الطاقة الصديقة للبيئة، ركزوا على الحد من انبعاثات الكربون.

4. Energy Cubes:

مبتكرون في تخزين الطاقة، يقدمون حلولًا قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة لتحسين توزيع الطاقة.

5. Powerstove:

رواد في حلول الطبخ النظيفة، وتوفير مواقد فعالة ونظيفة للأسر والمجتمعات.

6. Revive Earth Limited:

رواد في تحويل النفايات إلى طاقة، وتحويل النفايات العضوية إلى موارد متجددة مع تخفيف الأثر البيئي.

7. Green Share Virtual Power Plant:

رواد نظام لامركزي لإدارة الطاقة، يمكّن المجتمعات من توليد الطاقة المتجددة وتخزينها ومشاركتها.

8. Thinkbikes:

مبتكرون في النقل الحضري المستدام، وتصميم وتصنيع الدراجات الكهربائية للركاب المهتمين بالبيئة.

9. FLX EV:

حالمون في مجال التنقل الكهربائي، يقدمون سيارات كهربائية متطورة مع التركيز على الأداء والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة.

10. Impact Free Water:

خبراء في تقنيات معالجة المياه، يقدمون حلولًا مستدامة للمياه النظيفة التي يمكن الوصول إليها في المناطق التي تعاني من تحديات الموارد.

في هذا الحدث، سيقدم المتأهلون للتصفيات النهائية تقنيات رائدة، ويشاركون رؤاهم لمستقبل مستدام، ويتفاعلون مع المستثمرين والشركاء وأصحاب المصلحة المحتملين.