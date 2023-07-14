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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار: موافقة الرئيس على مد العمل بالإشراف القضائى فى انتخابات الرئاسة إشارة إيجابية

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

قال الدكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إن المناخ العام الآن مهيأ لانتخابات رئاسية فيها تعددية رأي وتعددية حزبية وانتخابات جادة، وبدأ ذلك بالحوار الوطني، وستنطلق إلى ما بعد الحوار للانتخابات الرئاسية، من خلال إتاحة التواجد والتعبير عن الرأي.

ولفت في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن موافقة الرئيس السيسي على مد العمل بالإشراف القضائي ليشمل الانتخابات الرئاسية المقبلة، إشارة إيجابية جدًا، خاصة أن الشعب يثق في القضاء المصري، وهذا يعطي مزيدًا من الثقة في إرادة الصندوق، وهذا اتجاه لانتخابات محترمة بنتيجة معتبرة، مع الإشراف القضائي يثبت أن الفرز حقيقي يعبر عن الصندوق. 

وكشف: "مع بدء إجراءات الانتخابات، بالتأكيد سوف ندعم مرشح، وسوف ننتخب من يصلح لقيادة دولة، رجل يصلح لقيادة مصر، خاصة أننا في الكتلة لسنا مع المراهقة السياسية أو معارضة تسجيل الانتقاد، ولكن مع العمل الفعلي وسيرة ذاتية قوية ترشح لقيادة الدولة، واختبارات مهنية وسياسية وماضٍ تكنوقراطي، ومؤهلات سياسية وإدارية وشخصية، تصلح لإدارة دولة بحجم وتحديات مصر، والدولة في مرحلة دقيقة جدًا ومرحلة عبور ثاني، وعندنا تحد اقتصادي قوي يحتاج إلى رؤية، وهدوء وقيادة متأنية، وليس مراهقة سياسية".

الدكتور باسل عادل كتلة الحوار الوطني الحوار الوطنى انتخابات رئاسية الرئيس السيسي

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