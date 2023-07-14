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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح": 260 درجة فى "الإعدادية" للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، بمدينة الضبعة بمطروح للعام الدراسي 2023- 2024 من جميع محافظات الجمهورية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تمت إتاحة باب التقدم الكترونياً بداية من غد السبت الموافق 15 / 7  إلى يوم الخميس الموافق 20 / 7 / 2023، حيث يسمح بالتقدم للطلاب المصريين الناجحين فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي فى نفس العام على أن يكون الحاصلين على الشهادة الإعدادية، على أن لا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، وألا تقل درجات (الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية) عن 95%.

- الشروط الواجب توافرها في الطلبة

وأوضح مدير المديرية، أنه بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح يشترط الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من محافظة مطروح والإفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثاني الإعدادي من مدارس مطروح.

وأضاف أن الوزارة حددت إجراءات التقدم للامتحان علي النحو التالي:

  • يتم تسجيل استمارة التقدم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
  • يتم فتح باب التقدم الكترونيا بداية من السبت 15 يوليو وحتي الخميس 20 يوليو.
  • يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الالكتروني وطباعة استمارة التقدم مع توقيع ولي الأمر عليها لتقديمها الي أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية.
  • لصق 2 صورة شخصية حديثة للطالب علي استمارة التقدم.
  • صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.
  • إيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة النووية علي حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري أو علي حساب الصندوق بالبنك الأهلي المصري أو بنك مصر.
  • يمكن للراغبين الاطلاع على شروط التقدم https://npds.emis.gov.eg/

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الحاصلين على الشهادة الإعدادية الطاقة النووية المدرسة النووية المشروعات التعليمية الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم تعليم مطروح

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