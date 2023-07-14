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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب سودانى: الجهود المصرية المسبقة سر نجاح قمة دول الجوار

قمة دول الجوار لمناقشة
قمة دول الجوار لمناقشة الأزمة السودانية

قال السماني عوض الله، رئيس تحرير الحاكم نيوز السودانية، إن الحكومة المصرية نجحت بامتياز في تنظيم قمة دول الجوار لمناقشة الأزمة السودانية.

أزمة السودان  

وأكد "السماني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القمة كانت ناجحة بصورة كبيرة، وهذا النجاح يحسب للدولة المصرية التي تسعى منذ بداية الأزمة إلى حل الأزمة السودانية وتدشين الاستقرار مرة أخرى بالوطن السوداني.

مقترحات الرئيس السيسي

وأضاف في حديثه، أن هناك علاقات طيبة بين مصر والسودان عبر التاريخ، ولهذا كانت مصر من أولى الدول التي وقفت بجوار السودان في عثرته.

وتابع: "الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شعرت بخطورة الأوضاع السودانية الحالية على دول الجوار، ولهذا كان هناك تحرك سريع من جميع دول الجوار سريعًا لإنهاء هذه الحرب".

واستطرد: "الرئيس السيسي أكد أن الحوار الوطني السوداني هو الأداة الحقيقية الفترة الحالية التي بإمكانها إنهاء حالة الفوضى التي تشهدها السودان، ويجب أن يشارك في الحوار كافة القوى السياسية بما فيهم الشباب والمرأة".

السماني عوض الله “القاهرة الإخبارية” الأزمة السودانية هذا المساء

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