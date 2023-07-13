قيادى سودانى: كل الأطراف رحبت بقمة دول الجوار بالقاهرة لإنهاء الصراع

أكد مبارك أردول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير بالسودان، أن قمة دور الجوار مهمة للغاية، لإنهاء الصراع والحرب في السودان التي يدفع ثمنها السودانيون.

وقال أردول، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن المبادرة التي قدمتها القاهرة بمؤتمر دول الجوار، جمعت الأطراف الفاعلة والتي تمتلك زمام المبادرة ووسائل لتصل بالأطراف إلى نقاط اتفاق وتوافق.

وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير: "لا خيار للسودان والسودانيين والأطراف المختلفة، إلا أن يكونوا جزءا من أي مجهود يقبل به الزعماء وشعوب دول الجوار مجتمعين".

وأكمل مبارك أردول: "هناك أطراف سياسية رحبت بقمة دول الجوار في القاهرة، وكذلك رحبت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوى السياسية الأخرى، ورأينا بيانات صادرة اليوم تؤكد أن الآلية التي سوف تشكل لتكون جسما تنفيذيا لوضع المخرجات في إطار الحلول، سوف تجد تعاونا من كل الأطراف".