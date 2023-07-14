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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يتابع محبو الرياضة مباريات كرة القدم في مصر والعالم، والتي يبث بعضها عبر القنوات الرياضية المفتوحة والبعض الآخر عبر مجموعة قنوات مشفرة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14-7-2023 والقنوات الناقلة.

مباريات الدوري المصري 

خلال مباريات الدوري المصري يواجه فريق أسوان فريق الداخلية الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يواجه فريق حرس الحدود فريق غزل المحلة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجه فريق البنك الأهلي فريق فيوتشر الساعة 8:30 مساءً.

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كما يواجه اليوم الجمعة فريق بيراميدز فريق طلائع الجيش الساعة 8:30 مساءً، حيث  خرج مصطفى فتحي نجم بيراميدز من قائمة فريقه لخوض لقاء طلائع الجيش اليوم الجمعة في الدوري، ولم يعلن بيراميدز أسباب استبعاد مصطفى فتحي، المعار من التعاون السعودي لنهاية الموسم الحالي.

واستبعد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز العديد من لاعبيه على رأسهم علي جبر ووليد الكرتي وأحمد الشناوي لمنحهم إجازة، ويغيب أيضا عبد الله السعيد وأسامة جلال ورمضان صبحي وإسلام عيسى وهشام محمد ومحمود عبد العاطي "دونجا" والحارس أحمد دعدور ودودو الجباس للإصابة.

القنوات الناقلة للدوري المصري 

تُبث مباريات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD. كما يمكنك مشاهدة مباريات الدوري المصري لموسم 2022-23 عبر الإنترنت.

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