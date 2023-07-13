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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة تعطل تقنية الفيديو قبل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

حريق في وحدة تقنية
حريق في وحدة تقنية الفيديو قبل انطلاق مباراة القمة

شهدت الدقائق القليلة الماضية تداول أنباء تفيد بحدوث حريق في وحدة تقنية الفيديو قبل انطلاق مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وكشفت هيئة ستاد القاهرة الدولي، عن السيطرة على حريق بسبب تلامس الأسلاك الكهربائية عند شاشة الفار، الأمر الذي تسبب في نشوب حريق محدود تمت السيطرة عليه في أسرع وقت.

ورغم حدوث الحريق، إلا أن هذا الأمر لن يؤثر على استخدام تقنية الفيديو في المباراة المرتقبة التي ستقام مساء اليوم.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة في الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رسميًا بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 75 نقطة قبل 5 جولات له من نهاية المسابقة.

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