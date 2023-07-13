رسميا.. "كاف" يعلن مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن مواعيد مباريات مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في نسختهما المقبلة (موسم 2023-2024).

وحسبما مستند حصل «الدستور» عن نسخة منه، فإن مواعيد مباريات دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية ستكون على النحو التالي:

ستجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول، أيام 18، 19، 20 أغسطس المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب، أيام 25، 26، 27 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني، أيام 15، 16، 17 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.

وبالنسبة لمباريات دور المجموعات لكلا البطولتين، فستكون على النحو التالي:

الجولة الأولى: 24، 25، 26 نوفمبر 2023

الجولة الثانية: 1، 2، 3 ديسمبر 2023

الجولة الثالثة: 8، 9، 10 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة: 19، 20 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: 23، 24، 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: 1، 2، 3 مارس 2024

وستكون مواعيد مباريات خروج المغلوب على النحو التالي:

الدور ربع النهائي.. مباريات الذهاب ستقام أيام 29، 30، 31 مارس على أن تقام مباريات الإياب أيام 5، 6، 7 أبريل 2024

الدور نصف النهائي.. مباريات الذهاب ستقام أيام 19، 20، 21 أبريل على أن تجرى مباريات الإياب أيام 26، 27، 28 أبريل 2024.

الدور نهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية

سيقام لقاء ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية أحد أيام 10، 11، 12 مايو، على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 17، 18، 19 مايو 2024

الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا

سيقام لقاء ذهاب نهائي دوري الأبطال، أحد أيام 17، 18، 19 مايو، على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 24، 25، 26 مايو 2024.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قررت في وقت سابق، إلغاء الدور التمهيدي الثاني الإضافي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

قرار "كاف" يعني أن الأندية الستة عشر الفائزة في الدور التمهيدي الثاني ستتأهل إلى دور المجموعات في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية (موسم 2023-2024).

وكان "كاف"، قد استقر في وقت سابق، على إعفاء الأندية الثمانية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي، من خوض منافسات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تبدأ مشوارها في البطولة، بداية من مرحلة المجموعات.

ومن جانبه، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مواعيد التسجيل اللاعبين للأندية المشاركة في النسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وحدد "كاف" فترة التسجيل الأولى، خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو المقبل للاعبين المؤهلين للعب من الدور التمهيدي من البطولات، على ألا يُسمح باستبدال اللاعبين بعد التاريخ المذكور باستثناء 4 لاعبين يمكن استبدالهم في يناير المقبل، بشرط عدم مشاركاته مع أي فريق خلال ذلك الموسم من دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وستكون فترة التسجيل الثانية، خلال الفترة ما بين من 1 إلى 31 أغسطس 2023 للاعبين المؤهلين للعب من الدور التمهيدي الثاني.

بينما ستكون فترة التسجيل الثالثة، خلال الفترة ما بين من 1 إلى 30 سبتمبر 2023 للاعبين المؤهلين للعب من دور المجموعات.

وحدد "كاف" فترة إضافية لتسجيل اللاعبين خلال شهر يناير المقبل (في الفترة ما بين 1 إلى 31 يناير 2024). ويمكن للأندية خلال تلك الفترة، إضافة سبعة لاعبين كحد أقصى (بما في ذلك 4 لاعبين يتم استبدالهم عوضًا عن اللاعبين الذين لم يشاركوا في أي مباراة لمسابقتي الأندية خلال الموسم، وبشرط وجود مقاعد شاغرة في قائمة الفريق.

وحدد "كاف" قواعد الاستبدالات أثناء المباريات، حيث قرر الاتحاد القاري، الاستمرار بنظام التبديلات الخمسة.

وأكد "كاف" أنه سيسمح لكل ناد بشكل استثنائي بتسجيل 40 لاعباً بدلاً من 30 لاعبا والمنصوص عليه في اللائحة السابقة، على أن سيتم السماح بـ 9 لاعبين بدلاء على مقاعد الاحتياط بدلاً من سبعة.