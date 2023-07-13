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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"الوفد" يرحب بمخرجات قمة "دول جوار السودان" المنعقدة بالقاهرة

الدكتورعبد السند
الدكتورعبد السند يمامة

رحب حزب الوفد بمخرجات قمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة اليوم وبالبيان الختامي الصادر عن هذه القمة.

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد في بيان صادر عنه اليوم إن ترحيب مجلس السيادة والجيش السودان بالبيان الختامي للقمة والاستعداد لوقف إطلاق النار إذا اتخذت قوات الدعم السريع نفس الموقف لهو أكبر دليل على قدرة مصر على أن تلعب الدور الأكبر في لم شمل الفرقاء على أرض السودان الشقيق.

وأضاف رئيس الوفد أن البيان الختامي لقمة دول جوار السودان أكد على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، والقلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

عبد السند يمامة: نثمن الدور المصري في الوقوف مع الأشقاء السودانيين 

وثمن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والحفاظ علي مؤسسات ومقدرات الشعب السوداني ورفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني الداخلي.

وأكد رئيس الوفد أن الدعوة المصرية التي تضمنها البيان الختامي للقمة تؤكد علي حرص مصر علي حل الخلافات داخل السودان بما يكفل مصالح جميع أبناء الشعب السوداني الشقيق.

حزب الوفد السودان البيان الختامى الدكتورعبد السند يمامة الوفد مجلس السيادة

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