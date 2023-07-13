أمير عبدالحميد: تنظيم "المتحدة" لمهرجان العلمين الجديدة يليق بالدولة المصرية

أذاع الإعلامي محمد شردي، حلقة برنامج "الحياة اليوم"، تقريرًا مصورًا من مدينة "العلمين الجديدة"، على هامش انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط".

وخلال التقرير، قال أمير عبدالحميد، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيمها مهرجان كبير يليق بالدولة المصرية"، مضيفا: "هناك نجوم كبيرة ستلتقي خلال المهرجان سواء فنيا أو رياضيا".

وأضاف أمير عبدالحميد: "منبهر جدا بمهرجان العلمين الجديدة، هناك تقدم كبير وتطور في جميع المجالات في الدولة المصرية سواء من كباري أو طرق أو مدن جديدة".