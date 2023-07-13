"الري" تستعرض خطة المشروعات القومية في دمياط وبورسعيد

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات كبرى لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة لمختلف زمامات الأراضى الزراعية، ومنها تدوير مياه الصرف الزراعى وانشاء عدد من المحطات، وأيضًا أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة وتطهير وصيانة جميع المصارف بالمحافظات ومنها محافظتى دمياط وبورسعيد.

فى ذات الإطار، ترأس د.عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، الخميس، بحضور المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، اجتماعا لاستعراض مشروعات الرى والصرف في دمياط وبورسعيد، ومنها أعمال تطهير المصارف العامة وإنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضي بهدف الحد من ملوحة الأراضى.

حماية الشواطئ من الآثار السلبية للتغيرات المناخية

كما تم استعراض خطة حماية الشواطئ من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإرتفاع درجة الحرارة، ومن ضمنها أعمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط" المرحلة الثالثة" تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وأيضًا تنفيذ أعمال حماية المنطقة شرق عزبة البرج منطقة طوال أبو الروس المرحلة الأولى بمحافظة دمياط.

الدكتور عصام خليفة

كما تم متابعة خطة إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية، وذلك بهدف توفير مياه الرى اللازمة للأراضى الزراعية، ومتابعة شكاوي المزارعين وأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على تدفق المياه.

عقد الاجتماع بحضور محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف والدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء وأحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ وعدد من قيادات الوزارة.