مراسل "دي إم سي" يكشف آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق مهرجان العلمين الجديدة

قال مصطفى سعد، مراسل دي إم سي، إن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة انطلقت اليوم تحت شعار “العالم علمين”.

فعاليات مهرجان العلمين

وأكد مراسل “دي إم سي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه بدأ اليوم بالمدينة العلمين نشاط رياضي داخل ملعب كرة القدم الشاطئية، والذي يشارك فيه 30 نجمًا على المستوى المحلي والأجنبي، هذا الملعب يستطيع استيعاب 2000 مشجع.

وأضاف في حديثه، أن بعض الفعاليات الأخرى تتمثل داخل هذه المدينة الساحلية الترفيهية في سباق السيارات، عروض الطائرات، السباحة، ركوب الدراجات، والبطولة العربية للجودو.

حفلات العلمين

وتابع: "على مدار 44 يومًا من اليوم سيحيي النجوم المصريين والعرب الكثير من الحفلات داخل العلمين الجديدة وعلى رأس النجوم الموسيقار عمر خيرت، تامر حسني، أنغام، إليسا".

واستطرد: "هناك بعض المعارض التي ستضم الكثير من عروض الأزياء والتي سيتم عرضها داخل الفعاليات، يتم التحضير الآن لتخصيص مكان يحتوي على شاشة عرض مخصصة لعرض مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك".