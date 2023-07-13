إنشاء وتطوير 14 وحدة إسعاف بقرى "حياة كريمة" في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة 14 وحدة إسعاف بقرى مركزي ناصر وببا بعد إدراجهم ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتزويد تلك الوحدات بأحدث الأجهزة والمعدات، والسيارات لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني تلك القرى.

وشملت أعمال الإنشاء الجديد والتطوير رفع مستوى التجهيزات ورفع كفاءة العنصر البشري داخل تلك الوحدات من أجل رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع داخل قرى حياة كريمة، وتدريب أطقم الإسعاف على أعلى مستوى.

وقال الدكتور محمد عناني مدير عام إقليم شمال الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية إن محافظة بني سويف شهدت إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة 14 وحدة إسعاف بقرى مركزي ناصر وببا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم الإنتهاء من 7 وحدات وتشغيلها وتزويدها بسيارات إسعاف جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة وبمواصفات فنية كبيرة، وتكنولوجيا عالية بالإضافة إلى أماكن للمعيشة لائقة لأطقم الإسعاف وتزويدها بكافة الاحتياجات، فيما يجري تسليم 4 وحدات أخرى خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من التنفيذ، وجاري الإنتهاء من تنفيذ 3 وحدات أخرى.

ووجه "عناني" خلال حديث مع "الدستور" الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية ومبادرة حياة كريمة على الوحدات الجديدة وتزويدها بسيارات جديدة مزودة بأحدث التجهيزات وأماكن تليق بالأطقم الإسعافية، مؤكداً أن هناك تدريب مستمر للأطقم الإسعافية على التعامل مع الحالات المرضية أو الحوادث وذلك من أجل تحسين الخدمة الإسعافية التي تقدم للمواطنين والوصول إلي أفضل سرعة استجابة، مشيراً إلى أن السيارات الجديدة المجهزة مجهزة بأحدث الأجهزة والتي تعتبر عناية مركزة متنقلة داخل المحافظة.

ووجه خليفة محمد سائق بوحدة إسعاف طنسا بني مالو بمركز ببا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومبادرة حياة كريمة على توفير مكان لائق بالأطقم الإسعافية وسيارة إسعاف مجهزة بكافة التجهيزات لخدمة المواطنين والوصول إلي البلاغات في أسرع وقت وأنه فخور بالعمل بوزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية.

وأكد عبد العزيز عيد مساعد أخصائي خدمات إسعافية بوحدة إسعاف طنسا بني مالو أن الوحدة التي يعمل بها تخدم طرق سريعة والطريق الزراعي والقرى المجاورة موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومبادرة حياة كريمة على توفير مكان يليق بالعاملين بهيئة الإسعاف المصرية وسيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والتدريب المستمر للعاملين على تلك السيارات للتعامل مع الحالات الحرجة وحوادث الطرق وتوصيل المريض إلى المستشفى بدون أي مضاعفات والحفاظ على حياته فشكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي وشكراً لمبادرة حياة كريمة وشكراً لهيئة الإسعاف المصرية.

ووجه أهالي قرية أبو شربان التابعة لمركز ببا بعد إنشاء وحدة إسعاف جديدة داخل قريتهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يقول خالد إبراهيم حسين مدير مدرسة أبو شربان للتعليم الأساسي إن مبادرة حياة كريمة أنتجت أشياء لم نكن نحلم بها فإنشاء وحدة إسعاف جديدة كان حلماً أن تكون هناك وحدة داخل قرية فالوحدة الجديدة تخدم قرى مجاورة وليس قريتنا فقط خدمة مجانية موجهاً الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاقه لمبادرة حياة كريمة.

وأكد حمدي محمود محمد أحد الأهالي بقرية أبو شربان مبادرة حياة كريمة أطبقت عندنا داخل القرية لتحل العديد من المشاكل التي نعاني منها فكنا نحتاج لوحدة إسعاف للحالات المرضية أو الحوادث فأقرب وحدة كانت تبعد عن قريتنا 15 كيلو وبعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم الاستجابة لمطالبنا وإنشاء وحدة إسعاف داخل القرية مجهزة بسيارة جديدة بداخلها كافة التجهيزات وفي خدمة أهالي القرية في أي وقت.

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