ضبط 21 طنًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في محافظة الغربية، حملة مكبرة علي الأسواق وأسفرت عن ضبط 21 طنًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و6 آلاف عبوة منتجات غذائية ومشروبات غازية فاسدة ومنتهية الصلاحية، إنجازًا مهمًا في حماية صحة المستهلكين والحفاظ على المستوى العالي من السلامة الغذائية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة، وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق، وتوجيهات محافظ الغربية، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

وتضمنت الكميات التي تم ضبطها، 20 طنًا من المخلل الذي يحتوي على عفن وحشرات وغير صالح للاستهلاك البشري، ونصف طن من الحلاوة الطحينية التي تحتوي على مادة غير مصرح بها، ونصف طن من الكبدة الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى 6 آلاف عبوة منتجات غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وقد تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، ويعد هذا الإجراء جزءًا من المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي تهدف إلى حماية صحة المستهلكين عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج أو الموزع في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

وتسعى الهيئة أيضًا إلى تحقيق غذاء آمن للمواطنين، ورفع الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء، منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة الصحيحة ويؤكد هذا الإجراء على أهمية الرقابة الصارمة على المواد الغذائية والالتزام بالمعايير الصحية والوقائية المتبعة في هذا المجال.

ويذكر أن دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يتمثل في حماية صحة المستهلكين والمساهمة في تحقيق غذاء آمن للمواطنين. وتقوم الهيئة بذلك من خلال تنفيذ حملات تفتيشية دورية على الأسواق والمحلات والمصانع الغذائية، للتأكد من تطبيق المعايير الصحية والوقائية، والتأكد من سلامة وصحة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

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