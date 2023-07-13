عرض فيلم "أنا وكامينسكي" في معهد جوته بالقاهرة الاثنين المقبل

ينظم معهد جوته بالقاهرة، عرض الفيلم الروائي الطويل "أنا وكامينسكي"، في مقر المعهد بالدقي، يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يوليو 2023، في تمام الساعة 7 مساء ً.

وتدور أحداث فيلم "أنا وكامينسكي"، في ألمانيا في التسعينيات، حيث يبحث الناقد الفني سيباستيان زولنر عن نجاح كبير، ويريد أن يؤلف كتابًا يروي القصة الكاملة عن الرسام المشهور المتقاعد مانويل كامينسكي، الذي نساه الجميع.

ومانويل كامينسكي هو تلميذ ماتيس وصديق بيكاسو، تقاعد في شاليه في غراوبوندن ويقال أنه فقد البصر منذ فترة طويلة، يتعقبه زولنر ويغزو حياته بلا ضمير، ويسرق بعض لوحاته الأخيرة ويغويه بالسفر إلى بلجيكا، حيث تعيش حبية كامينسكي، في الطريق، بدأ زولنر في الشك في أن الرجل العجوز يمكن أن يكون أفضل منه.

والفيلم من إخراج: فولفجانج بيكر، عام 2015، ومدته 120 دقيقة، وهو فيلم ألماني مزود بترجمة إلى العربية، يعرض الفيلم ضمن برنامج "أفلام كوميدية" بمعهد جوته الألماني بالدقي.

عن معهد جوته

وينظم معهد جوته الألماني بالقاهرة، عددًا من الفعاليات، في إطار التبادل الثقافي الذي يدعمه المعهد، بالتعاون مع شركاء يمثلون مؤسسات حكومية وغير حكومية، ومبادرات اجتماعية مدنية في الدول المضيفة، كما يساهم المعهد في تأهيل، تقديم المشورة وربط المبدعين بعضهم ببعض.

ويعمل معهد جوته، على مساندة بناء هياكل مستدامة في الاقتصاد الثقافي والإبداعي عن طريق إجراءات استكمال تعليم أصحاب وصاحبات المؤسسات الثقافية، أو نقل المؤسسات الإبداعية إلى العالمية.

ويدعم "جوته" ربط صنّاع الثقافة في شبكة عالمية ويقدم المعهد للفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني أجواء حماية وحرية من أجل تهيئة المناخ لتبادل الرأي بلا قيود، فلا يدع الحوار الديمقراطي ينقطع في الأوقات الصعبة، وذلك على نظام اجتماعي ديمقراطي حر يتسم بسيادة القانون.