ربان الكنيسة السريانية في زيارة تهنئة للسفير السوري الجديد بالقاهرة

زار الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، يرافقه عدد من الشمامسة والخدام، اليوم الخميس، حسام الدين آلا السفير السوري الجديد لمصر، في مقر السفارة السورية في القاهرة، وذلك بحضور القنصل باسل سكوتي.

وقدم الربان فيليبس، التهنئة بالمنصب الجديد، وعبر عن سعادته بقدوم شخص يتمتع بالحكمة والرجاحة ليمثل القطر والجالية السورية في أرض الكنانة، كما دعا الرب الإله أن يوفقه بمنصبه الجديد ويعينه على كل المسؤوليات التي ألقيت على عاتقه.

ومن جانبه، أعرب السيد السفير أيضاً عن فرحته العارمة بهذه الزيارة، وأكد محبته للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وللغتها العريقة وتاريخها المجيد، مشدداً على دورها كأساس الوجود المسيحي في سورية، وذكر علاقته الطيبة التي جمعته بشخصيات سريانية كثيرة أهمهم قداسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، وصاحب النيافة مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم مطران حلب المُغيَّب؛ كما أشار إلى نشاط السريان في كل بقاع الأرض خصوصاً في سويسرا والسويد وباقي دول المهجر، وتحدث عن فرادة الشعب السوري في كل مكان، وعقلية التنوع والانفتاح التي تميز الإنسان السوري، وتجعله قادراً على التكيف مع أي شعب وتحت أي ظرف.

وخلال الجلسة، أثير موضوع المحبة الكبيرة التي تجمع السوريين والمصريين منذ القديم، إذ إن مصر كانت على مر التاريخ ملجأً آمناً لكل من قصدها من العالم؛ كما تم النقاش حول آلية التعاون بين السفارة والكنيسة، والاستمرار بنهج العلاقات الحميدة التي ربطتهما خلال الفترات السابقة، وأبدى الطرفان استعدادهما الكامل لأي لون من ألوان التعاون والتنسيق.

وفي الختام، شكر قدسه على استقباله الحار وجلسته المشوقة، وتمنى له كامل التوفيق والنجاح، ثم تم التقاط الصور التذكارية.