ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التفاصيل كاملة.. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش وهذه تطورات حالته الصحية

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

تصدر الفنان إيمان البحر درويش، خلال الساعات القليلة الماضية تريند البحث عبر المحرك العالمي “جوجل”، بعد تداول خبر غير صحيح بشأن وفاته بشكل مفاجئ بسبب تدهور حالته الصحية، خاصة بعد تداول عدد من الفنانين للخبر عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفى مقدمتهم حسن شاكوش، والمطرب عمر كمال الذى نشر الخبر عبر حسابه وسرعان ما قام بحذفه بعد دقائق.

حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش 

ومن ثم خرجت أمنية، نجلة الفنان إيمان البحر درويش، لترد على هذه الشائعات، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، قائلة: "خبر وفاة بابا غير صحيح".

الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش

كما أكدت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أن البحر درويش، يخضع حاليا إلى العلاج الشامل تحت إشراف فريق طبي متكامل على أعلى مستوى، وذلك بعد تكفى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعلاج الفنان وتحمل كافة احتياجاته العلاجية.

نجلة إيمان البحر درويش تثير حالة غضب واستياء بين رواد السوشيال ميديا

لم تكن هذه المرة الأولى لـ إيمان البحر درويش، التى يتصدر فيها الترند خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد نشر نجلته صورة له ظهر فيها على فراش المرض وهو في حالة صحية متدهورة وتغيرت ملامحه بصورة كبيرة، لدرجة أن الجمهور لم يعرفه بعد تغير شكله من آثار المرض الذي أثر على ملامح وجهه وتسبب في نقصان بوزنه وتراجعت حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من جلطة في المخ أدت لدخوله في غيبوبة.

وبمجرد نشر الصورة، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تكفلها بعلاج الفنان الكبير؛ "إيمان البحر درويش" تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وأفادت "المتحدة" في بيان لها، أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

عماد حسن يكشف لـ شهيرة النجار طبيعة مرض إيمان البحر درويش

واثارت صورة إيمان البحر درويش، ضجة كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ووجه عدد كبير من المشاهير والإعلاميين والجمهور، اللوم الشديد على نجلته لنشرها صورة والدها وهو فى حالة متدهورة دون علمه، وفى مقدمتهم الإعلامي محمد الباز الذى وجه عتاب لابنة إيمان البحر، قائلًا: "يمكن اتهامها بالإساءة البالغة لوالدها، لأن المصريين يعتبرون المرض عورة، ولا يحبون أن تنكشف بهذا الشكل، وعيب المتاجرة بمرض والدك بهذا الشكل".

إيمان إيمان البحر درويش وفاة الفنان إيمان البحر درويش الفنان إيمان البحر درويش حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش الشركة المتحدة للخدمات

الأكثر قراءة

إقبال جماهيرى كبير فى انطلاقة مهرجان العلمين الجديدة (صور)

الأهلى والزمالك لا يعرفان الهزيمة مع محمود البنا فى الدورى هذا الموسم

أصيبت بنزيف حاد.. نقل عروس إلى المستشفى ليلة زفافها بالدقهلية

خلال مداهمة.. محاولة هروب فاشلة تنتهى بغرق مسجل خطر بالدقهلية

لمدة يومين.. غلق كلى لشارع 26 يوليو أمام حركة المرور

حريق فى أرضية استاد القاهرة قبل القمة 126.. هل احترقت تقنية "الفار"؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى