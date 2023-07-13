التفاصيل كاملة.. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش وهذه تطورات حالته الصحية

تصدر الفنان إيمان البحر درويش، خلال الساعات القليلة الماضية تريند البحث عبر المحرك العالمي “جوجل”، بعد تداول خبر غير صحيح بشأن وفاته بشكل مفاجئ بسبب تدهور حالته الصحية، خاصة بعد تداول عدد من الفنانين للخبر عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفى مقدمتهم حسن شاكوش، والمطرب عمر كمال الذى نشر الخبر عبر حسابه وسرعان ما قام بحذفه بعد دقائق.

حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

ومن ثم خرجت أمنية، نجلة الفنان إيمان البحر درويش، لترد على هذه الشائعات، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، قائلة: "خبر وفاة بابا غير صحيح".

الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش

كما أكدت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أن البحر درويش، يخضع حاليا إلى العلاج الشامل تحت إشراف فريق طبي متكامل على أعلى مستوى، وذلك بعد تكفى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعلاج الفنان وتحمل كافة احتياجاته العلاجية.

نجلة إيمان البحر درويش تثير حالة غضب واستياء بين رواد السوشيال ميديا

لم تكن هذه المرة الأولى لـ إيمان البحر درويش، التى يتصدر فيها الترند خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد نشر نجلته صورة له ظهر فيها على فراش المرض وهو في حالة صحية متدهورة وتغيرت ملامحه بصورة كبيرة، لدرجة أن الجمهور لم يعرفه بعد تغير شكله من آثار المرض الذي أثر على ملامح وجهه وتسبب في نقصان بوزنه وتراجعت حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من جلطة في المخ أدت لدخوله في غيبوبة.

وبمجرد نشر الصورة، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تكفلها بعلاج الفنان الكبير؛ "إيمان البحر درويش" تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وأفادت "المتحدة" في بيان لها، أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

واثارت صورة إيمان البحر درويش، ضجة كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ووجه عدد كبير من المشاهير والإعلاميين والجمهور، اللوم الشديد على نجلته لنشرها صورة والدها وهو فى حالة متدهورة دون علمه، وفى مقدمتهم الإعلامي محمد الباز الذى وجه عتاب لابنة إيمان البحر، قائلًا: "يمكن اتهامها بالإساءة البالغة لوالدها، لأن المصريين يعتبرون المرض عورة، ولا يحبون أن تنكشف بهذا الشكل، وعيب المتاجرة بمرض والدك بهذا الشكل".