وزارة الطيران والمنظمة العربية للطيران نظمتا دورة تدريبية حول أسعار النقل الجوي

استضافت وزارة الطيران المدني دورة تدريبية تحت عنوان "أسعار النقل الجوي" بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني، ويأتي هذا التعاون في ضوء توجيهات وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي، نحو تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب في مختلف أنشطة الطيران المدني.



وأوضحت الوزارة - في بيان - أنه مشارك بالدورة 40 متدربا من ممثلي إدارات النقل الجوي من الدول العربية شملت المملكة العربية السعودية والمغرب وموريتانيا وليبيا إلى جانب عدد من ممثلي سلطة الطيران المدنى المصري.



وأدار البرنامج الدكتور حسن محمد حسن أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة حلوان وعين شمس وبإشراف من خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران المدني.. وناقشت الدورة تعريف أسس تسعير النقل الجوي سواء لشركات الطيران أو شركات خدمات الطيران بالإضافة إلى الاطلاع على منظومة التسعير عالمياً.



وفي ختام الدورة قام الملاح هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري بتوزيع شهادات التقدير على جميع المتدربين الذين اجتازوا الدورة بنجاح.. وأشاد جميع الحضور بالمستوى المتميز للدورة وما استفادوا به من معلومات ذات قيمة عالية في هذا المجال .

يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون وتطوير العمل بين الدول العربية الأعضاء في مجال الطيران المدني بما يسهم في توحيد الأراء والجهود الفاعلة لمواجهة التحديات التي قد تواجه هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي ويبلغ عدد أعضائها إلى 22 دولة عربية.