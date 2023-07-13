"هاندا إيجيبت" تستهدف زيادة صادراتها لـ250 مليون دولار خلال 5 سنوات

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية Qiao liang رئيس مجلس إدارة شركه هاندا ايجيبت للمنسوجات، وZengxiulan المدير العام للشركة، jingehoug مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة (مديرة التسويق)، وhoujianxin المدير الإدارى للشركة، وأحمد هشام، مساعد المدير العام للشركة، وأحمد موسى، المدير التجاري للشركة، لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة والشركة وفتح مشروعات استثمارية جديده تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “هاندا إيجيبت للمنسوجات”ن شركة مساهمه مصرية (منطقة حرة خاصة) ببلبيس، ولديها مصنع مقام على مساحة 34 ألف متر مربع ويضم 22 خط إنتاج باستثمارات تصل إلى 80 مليون دولار ويستوعب 1100 عامل وفني، ويصدر منتجاته بالخارج بالسوق الأمريكي والأوروبي بصادرات تصل إلى 18 مليون دولار، ويملك مصانع بمصر وبنجلاديش ومكاتب للبيع بأمريكا وأوروبا واليابان، مضيفا أن المصنع صديق للبيئة ويقوم بمعالجة المخلفات الناتجة منه لإعادة تدويرها والاستفادة منها مرة أخرى.

وأضاف أن الشركة تستهدف إنشاء المرحلة الثانية للمصنع لتصل المساحة إلى 52 ألف متر مربع والتوسع في استثمارات الشركة لتصل إلى 46 خط إنتاج بإجمالي صادرات 250 مليون دولار خلال 5 سنوات القادمة.

وخلال اللقاء، أطلع رئيس مجلس إدارة الشركة محافظ الشرقية على الخطوات الجادة التي اتخذتها الشركة لتنفيذ المرحله الثانيه والإجراءات القانونية اللازمة للبدء في أعمال التوسعات بالشركة لزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الدخل، قائلاً: “نسعى لفتح آفاق عمل جديدة في مصر وتوفير فرص عمل في مجال الصناعة وخاصة المنسوجات”.

من جهته، قال محافظ الشرقية إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالتعليم الفني باعتباره أحد الأدوات الهامة لإحداث التنمية المنشودة فلدينا بالشرقية مدارس صناعية وتعليم فني مزدوج يقدم خريجا مدربا على احتياجات سوق العمل ومن الممكن الاستفادة منهم في التوسعات الجديدة في الشركة، ما يعمل على توفير عمالة وتكاليف التدريب.

أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة بمجهودات الدولة المصرية في تحسين البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق جديده لتعزيز التجارة وتشجيع الصناعة وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجادة، مشيراً إلى اعتزام الشركة الإستفادة من خريجي المدارس الصناعية والتعليم المزدوج بالمحافظة كعمالة ماهرة فضلاً عن قضاء فترة في الصين لتبادل الخبرات مع أقرانهم في مجال صناعة المنسوجات المتكاملة وتحقيق الإستفادة للجميع، لافتا إلى أن الشركة على استعداد للحصول على شهادات الاعتماد والجوده للتي تمنحها المحافظة لشركات القطاع الخاص لرفع القيمة التسويقية لمنتجاتها.

وأكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار باعتباره يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتسعى جاهدةً لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع المستثمرين لإقامة مشروعاتهم لدفع عجلة الإنتاج، قائلاً: “نرحب بالمزيد من الإستثمارات المقدمة في كافة القطاعات، بما يعود على تحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الدخل القومي”.

وأشاد المحافظ بالعلاقات القوية التي تجمع الحكومة المصرية والصينية ما ساعد على زيادة الاستثمارات الصينية داخل مصر وفتح آفاق عمل جديدة والاستفادة من العمالة المصرية الماهره ودفع عجلة الاقتصاد.

وأشار المحافظ إلى أن الشرقية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات التعليمية الصينية المعتمدة بمصر لتنفيذ دورات تدريبية باللغة الصينية للراغبين من شباب الخريجين بمركز تدريب وتنمية الموارد البشرية بالديوان العام.

وأكد المحافظ أن الشرقية من المحافظات الكبرى وتضم 4 مدن صناعية ولديها مقومات إدارية وحاصلة على شهاده الأيزو والتميز الحكومي ولديها خطة استراتيجية تنفذ على مستوى جميع القطاعات للنهوض بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي نهاية اللقاء، كشف محافظ الشرقية عن عزمه زيارة تفقدية لمصنع “هاندا إيجيبت” للاطلاع على حجم النشاط القائم وكذلك التوسعات المستقبلية لتحسين بيئه العمل وزياده الإنتاج.