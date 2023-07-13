صورة منتخب الخماسي الحديث يحقق إنجازًا جديدًا ببطولة العالم للشباب بالإسكندرية

ظهر نجوم المنتخب الأول للخماسي الحديث في لقطة معبرة عن الروح التي تميز جميع عناصر اللعبة في مصر عندما حرص لاعبو المنتخب الأول وجهازهم الفني في متابعة سباق الليزر رن لمنافسات تتابع الشباب ببطولة العالم بالإسكندرية، و أظهرت اللقطات التشجيع الحماسي من لاعبي المنتخب الأول للثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في نهاية سباق الليزر رن في طريقهم للفوز بذهبية تتابع الفرق.

وظهرت روح الأسرة التي تميز مجتمع الخماسي الحديث في مصر خلال منافسات بطولة العالم للشباب تحت 17 عاما والتي تقام بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وتختتم منافساتها يوم 16 من الشهر ذاته.

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وظهر في اللقطات مهند طارق صاحب ذهبية كأس العالم للكبار والمتأهل لأولمبياد باريس ومحمد الجندي صاحب فضية بطولة العالم للكبار، وأحمد أشرف وهايدي عادل ممثلا مصر في أولمبياد طوكيو وأبطال افريقيا وأيضًا اللاعبين معتز وائل ومحمد حسام وعلي شريف وشريف نظير ومازن شعبان وزينه عامر ومدرب السلاح بالمنتخب ديفيد عبد الملاك وعمرو سيد المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 19 سنة واحمد سعد المدير الفني للضاحية واحمد سلامه محلل أداء بالإضافة لباقي اللاعبين والجهاز الفني المتواجدين خارج كادر الصورة في لقطات معبرة عن النجاح والتميز في أسرة الخماسي الحديث .

وحقق محمد حاتم وأسامة مدحت ذهبية منافسات تتابع الشباب ببطولة العالم حيث جاء ثنائي منتخب مصر في المركز الأول برصيد 1614 نقطة بينما حل لاعبا منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 1604 وجاء ثنائي منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد 1578.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 210 لاعبًا ولاعبة ممثلين لـ 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا،وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.