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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ناشطة سودانية: نرحب بقمة دول جوار السودان ونشكر الرئيس على هذه الدعوة

الناشطة السودانية
الناشطة السودانية سامية الهاشمي

قالت الناشطة السودانية سامية الهاشمي، إنَّ النساء السودانيات تُرحب بالقمة وتشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة واستضافة القمة في القاهرة وذلك ليس بجديد على مصر.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"لدستور" أنَّ مصر عمق استراتيجي للسودان وكذلك السودان عمق استراتيجي لمصر، ويربط ببن شعبيهما علاقات أذلية و مصالح لا يمكن تجاهلها. 

وأضافت: “أهمية القمة جاءت بعد مرور 3 أشهر على اندلاع الحرب ومعلوم أن هشاشة الوضع في السودان يؤثر على أمن واستقرار دول الجوار لذلك كان لابد من الدعوة لهذه القمة التي نتطلع أن تعمل على إنهاء الحرب و حماية المدنيين وإنهاء المظاهر العسكرية من المدن وإيصال المساعدات الإنسانية ووضع خارطة طريق لإعادة إعمار وبناء السودان”.

وأوضحت الناشطة السودانية أنَّ استقرار السودان هو من استقرار دول الجوار والعكس أيضًا، متمنية أن تخرج القمة بدعم  تطلعات الشعب السوداني لإنهاء الحرب واستعادة المسار المدني في السودان.

وواصلت: “نتطلع أدعم مشاركة النساء السودانيات في المسار السياسي حيث أثبتن حكمة وجدارة  في إدارة الأزمات السودانية، كما نتطلع أن تخرج قمة دول الجوار بالتوجيه بفتح المعابر وتسهيل حركة ودخول النساء والأطفال وتقديم كافة الخدمات الضرورية لهم”.

واختتمت الناشطة السودانية سامية الهاشمي حديثها لـ"الدستور" بتوجيه الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على اهتمامها بأوضاع النساء السودانيات في مصر وتسهيل مهامهم لإيصال صوتهم في المحافل الإقليمية، أيضًا جهود الدولة المصرية القوية في احتواء الأزمة السودانية وتهدئة نار الصراع بين السودانيين.

وتستضيف مصر، اليوم الخميس، قمة دول جوار السودان بالقاهرة، حيثُ تبحث بلدان جوار السودان فى القاهرة حلولا للأزمة السودانية التى دخلت شهرها الرابع منذ أن اندلعت فى أبريل الماضى، في محاولة لإنهاء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع لأجل حقن دماء الأشقاء السودانيين فضلًا عن بحث سبل النزاع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان.

الناشطة السودانية سامية الهاشمي قمة دول الجوار قمة دول جوار السودان قمة دول جوار السودان بالقاهرة

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